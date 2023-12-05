عبدالصادق الشوربجي: هدفنا صحافة قومية قوية قادرة على مواجهة التحديات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في ملفات الإصلاح المالي والإداري واستغلال الأصول بالمؤسسات الصحفية القومية، وظهرت ثمار هذه الخطوات في عدد من المؤسسات والتى حققت زيادة في الإيرادات وخفض النفقات، فضلا عن فض التشابكات المالية مع عدد من الجهات وتسديد مديونيات للضرائب والبنوك والجمارك.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية بالنقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والطباعة والنشر والثقافة باتحاد العمال، بحضور مجدي البدوي، رئيس النقابة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، أسامة أبو باشا، عضوا الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة.

في بداية اللقاء، رحب مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والطباعة والنشر والثقافة بوفد الهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، مشيدا بدور الهيئة في تقديم الدعم للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وتذليل التحديات التي تواجه المؤسسات، وأشار البدوي إلى أن حرص الهيئة على اللجان النقابية بالمؤسسات القومية يؤكد على الترابط الدائم بين الهيئة والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح الشوربجي أن الهيئة بتشكيلها الحالي تولت المسئولية وسط تحديات كبيرة وملفات شائكة ومعقدة عانت منها غالبية المؤسسات وخاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية والجمعيات العمومية حيث كانت هناك جمعيات لم تعقد منذ العام 2012، وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من عقد 57 جمعية عمومية، واتخاذ إجراءات سريعة لاستغلال الأصول وتعظيم العائد منها، مثل التوسعات في جامعة الأهرام الكندية وانشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم وقد انتهت جميع الدراسات المتعلقة بهذا الشأن إضافة إلى مشروع إنشاء مدرسة دولية تابعة لمؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع شركاء وسيتم الطرح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن الهيئة تعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر لتقييم الأوضاع بالمؤسسات الصحفية القومية من كافة النواحي.

وأضاف أن الهيئة بالتنسيق والتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم حققت نتائج غير مسبوقة فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، حيث أن المؤسسات كانت تعاني في السابق بسبب هذا الملف، ولكننا قمنا بدور كبير ومجهود استثنائى لطباعة الكتب التى طرحتها الوزارة وهو الأمر الذي كان له مردودا إيجابيا على المؤسسات.

كما وجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية لما بذلوه من جهود وعمل متواصل لطباعة كتب وزارة التربية والتعليم.

في نهاية اللقاء أكد رؤساء النقابات العمالية حرص العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية انطلاقًا من وعيهم وإدراكهم للتحديات التي تواجهها الدولة ولايصال رسالة إلى العالم أن مصر مستمرة في طريق الحديث والتطوير في كافة مناحي الحياة رغم المخاطر العديدة التي تواجهها المنطقة، وقام الأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام بتقديم درع النقابة للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تقديرًا لجهوده المميزة.