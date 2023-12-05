وزير الأوقاف يجدد تكليف د/عبد الرحمن نصر مديرًا عامًا لشئون الدعوة والبر

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء 5/ 12/ 2023م تجديد تكليف الدكتور/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف.



كان عقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا مع محرري الصحف لدى وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث عدد من القضايا الراهنة، واستعراض جهود وزارة الأوقاف المصرية خلال عام ٢٠٢٣م.

وأكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة حددت موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة، وأن مفهوم الإيجابية الوطنية يعني التفاعل مع قضايا الوطن، فديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها.