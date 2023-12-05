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مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2714 الصادر في الأول من ديسمبر 2023 بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

 

هذا، وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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