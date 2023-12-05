أخبار مصرية

مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكبار مسئولي عدة شركات على هامش إيديكس 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكبار مسئولي عدة شركات على هامش إيديكس 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة..

أخبار مصر

الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 06:36 م 12/5/2023 6:36:03 PM

جانب من اللقاء

تحرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية، وفي هذا السياق، كانت مباحثات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross، وبحضور السيدة لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيديكس ٢٠٢٣.

 

 وخلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.


وخلال تفقد السيدة سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا