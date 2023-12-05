رئيس حزب الاتحاد يستنكر أسلوب عمرو أديب وضيوفه والممنهج ضد الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الأسلوب الممنهج الذي يتبعه عمرو أديب مع بعض ضيوفه، وآخرهم سمير غطاس، حيث روجًا ـ على غير الحقيقة ـ باشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة وهو ما نفته وزارة الخارجية.

وقال "صقر" أن أداء عمرو أديب وتصريحات سمير غطاس، يحملان في مضمونهما، محاولة لانتقاص من السيادة المصرية، التي دللت المواقف والأزمات على قدرة الدولة المصرية على حمايتها، مشيرًا إلى أن اجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، تنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، والحديث عن اشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل، محاولة لتشويه الدولة المصرية.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، الرد السريع من وزارة الخارجية المصرية، على تلك الادعاءات التي روج لها عمرو أديب وسمير غطاس، وإطلاع الرأي العام على أجراءات عوة المصريين من قاع غزة لمصر.

وشدد رضا صقر، على أننا نمر بتوقيت حرج، تحاك بمصر مخططات كبيرة، يجب على كل وطني منتمي لهذا الوطن، أن يتوخى الحذر وأن يكون مسؤول عن كل كلمة ومعلومة يقولها.