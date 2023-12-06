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عاجل| عودة الإنترنت بعد عطل دام لساعات.. والشركة: تعويض جميع العملاء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية، بعد انقطاع دام لساعات.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب انقطاع الخدمة هو قطع بأحد الكابلات البحرية.

وأعربت الشركة عن اعتذارها للعملاء، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعويض جميع العملاء المتضررين وغيرهم بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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