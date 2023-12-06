نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| عودة الإنترنت بعد عطل دام لساعات.. والشركة: تعويض جميع العملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية، بعد انقطاع دام لساعات.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب انقطاع الخدمة هو قطع بأحد الكابلات البحرية.

وأعربت الشركة عن اعتذارها للعملاء، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعويض جميع العملاء المتضررين وغيرهم بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.