ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.