وزارة العمل : توعية لثلاثية العمل بأحكام القانون وفلسفة تفتيش العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:34 صباحاً - نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ندوة توعوية وتثقيفية لثلاثية العمل من ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ، تناولت موضوعات الندوة أهمية العمل وفلسفة ومحاور قانون العمل وأهداف ، ورسالة تفتيش العمل وحقوق وواجبات العمال ، ودور تفتيش العمل فى علاقات العمل فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تناولت دور السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من خلال بيئة عمل آمنة والمخالفات التي يمكن رصدها من خلال مفتشى السلامة والصحة المهنية وكيفية إزالتها ، وتنظيم لقاء على هامش الندوة مع مفتشى العمل التابعين للمديرية للوقوف على مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التى تواجههم أثناء تأدية عملهم على ارض الواقع ووضع حلول واقعية لها ..

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوة تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج ، وكذلك التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل ، وكذلك التواجد المستمر بين العاملين وتفعيل دور الاجهزة التابعة للمديريات ، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، ومشيراً إلى ان الندوة حاضر خلالها السيد الشرقاوى مديرعام الإدارة العامة تفتيش العمل بالوزارة والذى أكد ان تلك الندوة تاتى فى إطار قيام الإدارة العامة بتعزيز دورها فى التوجيه والنصح والارشاد باعتبارها إحدى المهام الرئيسية لها ، كما اضاف مدير المديرية انه فى كلمته خلال الفعاليات اكد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء التحديات والمخاطر والمحافظة على استقرار علاقات العمل فى المنشآت فى الفترة الحالية ، وشدد على قيام كل فرد من أفراد المجتمع بدوره في ظل هذه الظروف كما حضر اللقاء محمد بيبرس باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية ، ومتولى سراج مدير إدارة الرعاية بالمديرية ..