حملة فريد زهران: القنوات الفضائية والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:39 صباحاً - صرحت منى شماخ، المنسق الاعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية .



وقالت شماخ إن وسائل الاعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين وعرض برامجهم وأفكارهم مما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات.



وأضافت: أتمنى أن يستمر الاهتمام بمتابعة أخبار الأحزاب وتخصيص ساعات متساوية لكل حزب لعرض أفكاره وبرنامجه وأنشطته، والمساواة بين الأحزاب في عرض أخبارهم بنشرات الأخبار الرئيسية على قنوات التليفزيون المصري، فالعمل على رفع وعي واهتمام المواطن وحثه على المشاركة الايجابية يجب ألا يقتصر على فترات الانتخابات فقط.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.