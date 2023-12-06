مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا

أحمد جودة - القاهرة - لتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الإستثمارات

تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مشاركتها بمعرض إيدكس 2023 في نسخته الثالثة علي تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.



وفي إطار هذا المحور، كانت مباحثات اليوم بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ورئيس لجنة الصناعات العسكرية و بحضور السيد سفير أرمينيا بالقاهرة وعلي هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023.



وخلال المباحثات، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الإستثمار.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المباحثات كانت ايجابية، وتناولت دراسة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لبحث مدي امكانية تنفيذها.



ومن جانبه، أعرب السيد روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا لتطلع كبري الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.