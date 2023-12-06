وزارة العمل : تستعرض جهود ”السلامة والصحة المهنية ”فى قطاع التعليم خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن ما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر نوفمبر الماضى ، وذلك تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد حفاظاً علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزه السلامة، والإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي علي مستوي الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل بالوزاره قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت التعليمية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بكلية العلوم جامعة المنصورة وجامعة النهضة ببني سويف ، وان إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية ، حيث جرى خلال شهر نوفمبرالماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 210 مدرسة وجامعة ، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها 4100 ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق ..

وجدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة و عدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل ...