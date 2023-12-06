وزارة العمل : مديرية الوادى الجديد تشارك فى برنامج المرأة تقود فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد فى إنطلاق فعاليات برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" حتى يوم 14 ديسمبر 2023 ، بمشاركة عدد 4 من العاملات بمديرية العمل ، والذى يأتي تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة،وايضاً هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا ، وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف ، حيث تشهد فعاليات أولى الأيام التدريبية للبرنامج محافظات مطروح والوادي الجديد والغربية، وذلك على التوازي مع استمرار التدريبات في محافظات المرحلتين الخامسة والسادسة وهي الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية..

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتاهيلها للمشاركة فى المجتمع والقيام بدورها المحورى والرئيسي فى تنميته ، والعمل على رفع قدرات وتنمية مهارات العاملين بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات ، جاءت المشاركة فى البرنامج من قبل المديرية ، ونوه إلى أن الدراسة في البرنامج تتنوع بين المحاضرات النظرية وورش العمل ودراسات الحالة العملية مما يضمن إثراء الجانب المعرفي وكذلك صقل المهارات للمتدربات اللاتي يرغبن في تطوير أنفسهن، وجدير بالذكر أن البرنامج هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظيف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر ، ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.