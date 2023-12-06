وزارة العمل : زيارة ميدانية لأحد مصانع المنطقة الصناعية لتعزيز علاقات العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، جولة ميدانية بأحد مصانع البلاستيك بالمدينة الصناعية بمدينة الصفا ببنى غالب ، وذلك لدعم وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بخصوص التفتيش العمالى وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الحد الادنى للأجور ، وتعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العمال داخل المصنع ، وتطبيق كافة الإجراءات التى نص عليها القانون لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ، ضمن خطة المديرية للتفتيش على المنشآت كثيفة العمالة داخل المحافظة للتاكد من تطبيق احكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وتوفير الحماية والرعاية للعمال داخل منشآت المجتمع ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجولة تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعمال حول الحقوق والواجبات التى نص عليها القانون والتواجد المستمر داخل أماكن العمل ودمج ذوى الهمم داخل المجتمع ، والتأكد من تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن ، ومؤكداً على انه اطمأن خلال الجولة على إجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية التزام العمال للادوات من اجل حمايتهم من المخاطر المحتملة وتعرضهم للأمراض المهنية التى من الممكن أن يتعرضوا لها فى حالة عدم الاستخدام أو التقصير فى استخدامها ، ومنوهاً إلى ضرورة استيفاء نسبة الـ 5٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع ، كما قدم العمال خلال الجولة الشكر والتقدير لوزير العمل والمديرية على رعايتهم والاهتمام بهم وزيارتهم فى مواقع العمل ، وشارك فى الجولة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومدير مكتب تفتيش العمل المختص .