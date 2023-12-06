وزارة العمل : ملتقى للسلامة والصحة المهنية بشركات الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية فى دورته السابعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة وتحت إشرافها ، ومجموعة شركات الشربتلى أراتكو وحوض النيل للحاصلات الزراعية ببلبيس ، تحت شعار "إزرع بامان " ، بمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية فى 41 شركة ومنشأة صناعية كبرى في نطاق بلبيس والعاشر من رمضان ، تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وذلك في إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت العاملة فى المحافظة لحماية العاملين بداخلها من مخاطر بيئة العمل وتحقيق الاستقرار فى العمل وزيادة الإنتاجية ..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن الملتقى ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت لتوفير الحماية من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، واضاف مدير المديرية انه قدم خلال الإفتتاح كلمة استعرض خلالها عرض موجز لأهم أنشطة وإنجازات إدارة ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ، كما قدمت المهندسة رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بالمديرية عرض لأهم إنجازات المديرية في مجال السلامة ، وتناولت المهندسة إيمان كمال إستشاري السلامة بمديرية العمل شرح لهدف الملتقى والذي يعد إنطلاقة جديدة لسلسلة من الندوات المتخصصة لنشر ثقافة السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في القطاع الزراعي ، كما قدم التحريب بالحضور والمشاركين المهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة ارتاكو للحاصلات الزراعية ببلبيس والمهندس محمد الشريف المدير المالي شركة حوض النيل للحاصلات الزراعية ببلبيس مثمنين جهود وزارة العمل ومديرياتها التابعة في تبني عددد من المبادرات البناءة التى توفر الحماية للعاملين والمنشآت ..

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى تضمن محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة ، وعرض تقديمي عن تاريخ نشأة الشركة الراعية للملتقى ( اراتكو ) واهم منتجاتها ومنظومة السلامة وتطورها خلال مراحل متعاقبة ، حيث ألقى المحاضرة الاولى الكيميائي محمد مدكور من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنة بالوزارة ، بعنوان :عن مخاطر بيئة العمل في مجال و قطاع الزراعة ، اما المحاضرة الثانية قدمتها المهندسة إيمان كمال بعنوان : رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة في المجال الزراعي ، وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان: السلامة والصحة المهنية في صناعة الغذاء ، كما جرى عرض تقديمي بعنوان (حقك في العمل اللائق) أعده وقدمه فريق عمل مديرية العمل بالشرقية تناول عرض لأهم الخدمات التي تقدمها المديرية وشرح لطبيعة التكامل فيما بين الادارات المختلفة ، كما شهد ختام الملتقى أهداء الدروع وشهادات التقدير gشركة مجموعة شركات الشربتلي ومديرية العمل بالشرقية ومجلسي إدارة شركتي (اراتكو وحوض النيل ) بمدينة بلبيس تقديراً لدورهم فى الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ، وتقديم التوصيات والمقترحات..