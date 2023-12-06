وزارة العمل : ختام فعاليات برنامج تدريب مجاني في مجال ”التفصيل والخياطة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل ، أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية أختتمت فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني في مجال مهنة التفصيل والخياطة، لعدد 12 متدربة ، وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة ، وعمل الاختبار العملى ولنظرى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ضمن خطة المديرية للعام 2023 – 2024 التي اعتمدتها الإدارة وتنفذها بمركز التدريب المهني بالخانكة والوحدة المتنقلة ، وتاتى تلك البرامج التدريبية تأتي استهدافاً لتنمية مهارات الشباب والفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظة لتكون مصدراً رئيساً للدخل في المستقبل ، وفي نهاية الدورات التدريبية يُمنح الخريج شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح وذلك بعد تخطيه للاختبارات النظرية والعملية على حد سواء..

واوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، ان تلك الدورات التدريبية تاتى فى ضوء تنفيذ تويجهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحد الأساليب العالمية ، واضافت مدير المديرية انها شهدت فعاليات الختام بحضور محمد عليان وكيل المديرية ، والدكتور ايمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، واكدت على ان تلك البرامج تقدم مجانياً للشباب من سن 18 إلى 45 سنة مع توفير كافة الادوات التدريبية مجاناً خلال الدورة وتأمين صحى ضد الحوادث خلال فترة التدريب ، كما ان التدريب يجرى وفق نظام الساعات المعتمدة وفقاً للمناهج الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..