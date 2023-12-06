وزارة العمل : بدء 4 برامج تدريبية مجانية للشباب بأسوان على مهن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسوان 4 دورات تدريبية مجانية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية ، يستيفد منها 80 متدرب بواقع 20 متدرب على كل مهنة من المهن التالية : التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، والتطريز ، وصيانة الحاسب الالي ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والتي يتم صياغة برامجها التدريبية وتنفيذها طبقاً للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، في العديد من المجالات ذات الأولية ، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، أن تلك التدريبات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل والمهن المستحدثة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى والتعاون مع الشركاء لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، ومنوهاً إلى انه افتتح الدورات التى تتراوح مدة كل دورة منها ما بين 30 يوما وحتى 56 يوم ، يتعلم فيها المتدرب خلال الأسبوع الأول مهارات حياتية وتقدم لكل متدرب وجبه خفيفة مع صرف بدل انتقال عن كل يوم تدريبى ، وأشاد مدير المديرية بمدى الجدية التى يتمتع بها المتدربين مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل ، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى يتطلبها سوق العمل الحر ، كما قدموا الشكر للقائمين على توفير مكان مناسب للقيام بمثل هذه التدريبات ومؤكدين على بذل أقصى ما فى وسعهم للخروج باعلى المهارات والخبرات فى مجال كل مهنة ..