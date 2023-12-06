وزارة العمل : افتتاح ملتقى توظيف يوفر اكثر من 1000 فرصة عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - افتتحت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ملتقى توظيف للشباب بمقر مركز تسويق الخدمات الجامعية بكليه الاقتصاد المنزلى بشبين الكوم ، بالتعاون المشترك مع جامعة المنوفية وجمعية رعاية خريجى الجامعة ، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، وتوفير 1000 فرصة عمل للشباب في المحافظة فى تخصصات مختلفة ، والذى يجرى تنظيمه على هامش مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الذي يعقد على مدار يومين ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من الجنسين وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية فى مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لتاهيل الشباب لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى ، والقيام بدورها المحورى فى دعم الشباب وتحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة ..

واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل دور اجهزتها فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظات ، وتوفير الدعم اللازم للشباب والمساهمة فى تحسين مستويات معيشتهم ، ومنوهاً إلى تعاون المديرية مع كافة الجهات المعنية من اجل القيام بدورها فى خدمة المجتمع ، حيث جرى افتتاح الملتقى فى إطار برتوكول التعاون الموقع مع جامعه المنوفية لتوفير مزيد من فرص العمل للخريجين بحضور علا الباز مدير مكتب التشغيل ،ومدير منطقة عمل قويسنا ، ومدير منطقة السادات وعدد من من المفتشين ، مؤكداً إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة ..