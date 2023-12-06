البحوث الإسلامية: 3 دورات تدريبية لوعاظ الأزهر وواعظاته بالتعاون مع ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - عقد مجمع البحوث الإسلامية ثلاثة دورات تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أزد/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المستويات العلمية والمهارات الدعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يمكنهم من أداء دورهم بأعلى درجات الكفاءة بما يحقق رسالة الأزهر في رفع الوعي المجتمعي.

وتدور محاور الدورة التدريبية الأولى حول «القدس والقضية الفلسطينية»، حيث بدأت فعاليات الدورة بداية الأسبوع الجاري وتنتهي غدًا، وتشهد تدريب عدد ٤٠ واعظًا من المتميزين بمناطق الوعظ في مدينة البعوث بالقاهرة، وكذلك 25 واعظة بشكل افتراضي في نفس توقيت انعقاد الدورة.

كما تناقش الدورة الثانية، مهارات اللغة العربية والأداء الخطابي والتي بدأت فعالياتها يوم ٣ وتستمر حتى يوم ١٤ ديسمبر 2023م بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة وتقوم على تدريب ٤٨ واعظًا.

أما الدورة الثالثة فتأتي بعنوان: «دورة البحث والإفتاء (فتاوى العبادات)»، وتستهدف تدريب 32 عضوًا من لجان الفتوى بمناطق: سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و ذلك بمقر منطقة سوهاج الأزهرية.