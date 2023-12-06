السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب تعلن الهيئة عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و الواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم 8/12/2023يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 و تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة .

كذلك تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 و قطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 و قطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 و قطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة .

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب