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السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب تعلن الهيئة عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و الواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم 8/12/2023يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 و تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة .

كذلك تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 و قطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 و قطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 و قطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة .

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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