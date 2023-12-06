إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة بغلاف غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - أفادت القاهرة الإخبارية، بإصابة إسرائيلى إثر سقوط صاروخ على مبنى فى مستوطنة بغلاف غزة.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيون فى قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا.

كان مراسل القاهرة الإخبارية، كشف عن دخول شاحنتا وقود تحملان أكثر من 60 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.

وأكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، على موقف الشعب الفلسطينى الثابت بالتمسك بحقوقه المشروعة، ورفض التهجير القسري والترحيل، مشيرا إلى أن نية إسرائيل تهجير أهالي القطاع، هى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى وجريمة حرب.

ثمن وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الموقف المصري الثابت والرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ورفض التهجير القسرى لسكان غزة، داعيا المجتمع الدولى لا سيما مجلس الأمن بالاضطلاع بمهامه فى حفظ السلم والامن الدوليين.

أكد أن تهجير سكان غزة، يعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، معلقا: "هناك أركان مادية لجرائم الإبادة الجماعية وهي نقل السكان".