ضبط متهم بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:32 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات).

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.