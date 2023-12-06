التنسيقية تعقد اليوم مناظرة «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة ونصف مساءً، مناظرة حول «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، وذلك عقب نهاية تصويت المصريين في الخارج، وقبل أيام قليلة من بدء التصويت في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تناقش المناظرة، الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يدير الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة د. سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، د. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.