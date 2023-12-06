حملة فريد زهران تشيد بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قالت منى شماخ، المنسق الاعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم، وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين، وعرض برامجهم وأفكارهم، مما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات.

وأضافت "شماخ": أتمنى أن يستمر الاهتمام بمتابعة أخبار الأحزاب وتخصيص ساعات متساوية لكل حزب لعرض أفكاره وبرنامجه وأنشطته، والمساواة بين الأحزاب في عرض أخبارهم بالبرامج الإخبارية على قنوات التليفزيون المصري، مؤكدة أن العمل على رفع وعي واهتمام المواطن وحثه على المشاركة الإيجابية يجب ألا يقتصر على فترات الانتخابات فقط.