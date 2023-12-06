نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: المدرسة المنتجة تهدف إلى إكساب الخبرات لسوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معرضًا لمنتجات طلاب مدارس القاهرة، الذى أقامته إدارة المدرسة المنتجة بديوان عام المديرية، جاء ذلك برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة _مدير المديرية، وتحت إشراف هانى فايز، مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية.

معرض أهلا 2024

حيث افتتح "مدير المديرية "، اليوم الأربعاء، معرض ( أهلًا ٢٠٢٤) بديوان عام المديرية، حيث يضم المعرض تشكيلة رائعة من المعروضات المتنوعة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤، بالإضافة إلى منتجات تسويقية وإنتاجية مثل زينة اشجار الكريسماس، حقائب كروشيه خاصة بالكريسماس، مشغولات شتوية ( سكارفات _ آيس كاب _ جوانتيات_ طواقى شتوية لبابا نويل بأشكال متنوعة، شنط جلد وكورشيه _ ميداليات ).

كما تم عرض مجموعة متنوعة من البرفانات من إنتاج الطلاب، ويوجد جانب للسجاد (كليم) مختلف الأشكال والألوان.

ويتنوع المعرض مابين من مشغولات يدوية مميزة، مشغولات خشبية واكسسوارات من تصميم وانتاج الطلاب.

وأشاد أيمن موسي، وكيل أول الوزارة بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة،ومناسبة الأسعار للجميع

وتقدم موسي، بخالص الشكر لإدارة المدرسة المنتجة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد الرائع والمتميز متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرا من الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

يذكر أن حضر المعرض كل من منى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة يس، مدير إدارة الموارد البشرية،ولفيف من قيادات المديرية.