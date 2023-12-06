نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام برنامج "رائدات المستقبل" بنجاح في معهد إعداد القادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتم برنامج "رائدات المستقبل" بنجاح في معهد إعداد القادة، حيث حضر الحفل الختامي كل من الدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية. هدف البرنامج هو تعزيز وعي الطالبات وتطوير مهاراتهن القيادية وزيادة حصيلتهن الثقافية.

تضمن البرنامج العديد من الفعاليات والجلسات التفاعلية، بدءًا من لقاء حواري مع الطالبات حول وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة. تحدث الدكتور فهمي خلال الجلسة عن تكريم الإسلام للمرأة وشرح مفهوم الوسطية وأهميته في الحياة الدينية والعامة. كما تم التركيز على مبادئ تكوين الشخصية الوسطية من خلال الإيمان والعلم والأخلاق والقدوة الحسنة والسلوك السوي والولاء للوطن والعاطفة المتزنة والإدارة القوية.

وفي جزء آخر من البرنامج، قدمت المخرجة يسر فلوكس محاضرة عن دور الإعلام والعلم والتكنولوجيا في تعزيز ثقافة المجتمع، وتم فتح باب الحوار للاستفسارات من الطالبات. ألقى الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف محاضرة عن الاتيكيت والبروتوكول، حيث شرح الفرق بينهما وتطبيقاتهما في المجتمع.

وفي نهاية البرنامج، قدمت الطالبات عروضًا لمواهبهن في مجالات الشعر والغناء الوطني والديني، بالإضافة إلى تمثيل المشاهد التقليدية المصرية. قدمت طالبات الجامعات التكنولوجية فقرات رائعة لإنهاء الحفل.

تعكس نجاح فعاليات برنامج "رائدات المستقبل" التزام معهد إعداد القادة بتطوير الشباب وتمكينهم، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير الوعي والمهارات اللازمة.