نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف المصري في التحرير يحتفل بيوم المرأة العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم القسم التعليمي بالمتحف المصري في التحرير برنامجًا تعليميًا للطلاب المتفوقين بجامعة المنوفية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة على هامش اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام.

ومن ناحيته قال الدكتور علي عبد الحليم المدير العام للمتحف، إن اليوم تضمن جولة إرشادية هدفت إلى إلقاء الضوء على مكانة ودور المرأة في الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعات المتحف المصري.

وأكد مدير عام المتحف على حرص المتحف على الاحتفال بمثل هذه المناسبات والتي تأتي فى إطار الدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به المتاحف المصرية كونها مؤسسات هامة تعمل على خدمة المجتمع المحلي وتقوم بمساندة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن دور المتاحف ورسالتها لا تقتصر فقط على كونها مكان بعرض القطع الاثرية ولكنها عناصر فعالة فى العملية التربوية.