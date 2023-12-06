نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل الانضمام لعضوية الشُّعب والروابط بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية الشُّعب والروابط، وهى: (المحررون الاقتصاديون - المحررون البرلمانيون - النقاد والمحررون الفنيون - النقاد والمحررون الرياضيون - محررو الشئون الإفريقية والعربية - المصورون الصحفيون - محررو الاتصالات)، وذلك وفقًا لشروط العضوية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 ديسمبر حتى الخميس 21 ديسمبر 2023م.

وقالت النقابة إنها ستحدد موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعب عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه فى هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثانى فى النقابة.