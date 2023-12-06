نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية إذاعية للتوعية برقم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية إذاعية للتوعية برقم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115.



حيث يتم الإعلان عن الخط المختصر 15115 في نهاية الموجز الإخباري الذي يذاع في رأس الساعة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولا للمستمعين.



وتهدف الحملة إلى التعريف بالخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، حيث يمكن للسيدات والفتيات التواصل على خط مكتب شكاوى المرأة للاستفسار والشكوى، ويقوم باستقبال الاتصالات محامين متخصصين تابعين لمكتب شكاوى المرأة والذين يقومون بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى التى ترد إلى الخط المختصر ومساعدة الشاكيات في الحصول على الخدمات التى يقدمها المكتب.

