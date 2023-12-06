العليا للانتخابات تخصص لجنة انتخابية للمغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مقراً انتخابياً داخل المدينة لاتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية والعملاء المترددين علي المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023حيث يقدر عددهم بالآلاف .

وقالت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إن ذلك يأتي في إطار الحرص علي المشاركة بالعملية الانتخابية، وأن المقر مزود بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلي التوجه إلي مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن

ووجه عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي القطاعات المعنية بالمدينة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة,لإتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه , وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع اسمها ومكانتها .