السيدة انتصار السيسى تتفقد الهلال الأحمر المصرى للاطلاع على مجهودات دعم غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:31 مساءً -

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة.

وتفقدت السيدة انتصار السيسى الهلال الأحمر المصرى، حيث أطلعت على المجهودات التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة.

وقالت السيدة انتصار السيسى: كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة. ولقد تشرفت بالتواجد في مركز إستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثيه والصحيه حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة