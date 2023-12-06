نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى يشيد بمنتجات جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيديكس ٢٠٢٣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى خلال تفقده جناح الهيئة المشارك بمعرض إيديكس 2023، حيث أعرب عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية فتح مجالات جديدة من التعاون والاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية إفريقيا الوسطى.