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السيدة انتصار السيسي: الهلال الأحمر المصري يقدم ملحمة إنسانية متكاملة لدعم الأشقاء...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - تفقدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤسسة الهلال الأحمر المصري للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعمًا لأشقائنا في غزة.

وقالت السيدة انتصار السيسي، فى منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعمًا لأشقائنا في غزة".

وتابعت: "لقد تشرفت بالوجود في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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