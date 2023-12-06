المرشح الرئاسي حازم عمر في مؤتمر جماهيري: مسار الديمقراطية يبدأ من الصندوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، أن الديمقراطية مسار لابد من استمراره، وأن هذا المسار يبدأ بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار أفضل المرشحين لقيادة البلاد، لتحقيق مصالح المصريين ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأضاف: ربنا يولي من يصلح، وأنا أثق في اختيارات الشعب، وأعلم أن أيا كانت النتيجة، فهناك مكاسب للديمقراطية، وأن عصر الاستخفاف بأهم منصب رفيع في مصر انتهى».

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي، وعدد كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

النزول للمشاركة في عملية التصويت

وناشد عمر» فئات الشعب، بضرورة النزول للمشاركة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، من أجل مستقبل أفضل لمصر، من خلال التعرف على البرامج الانتخابية لكل مرشح.

الحشد أمام اللجان

واستطرد أن غدا عند منتصف الليل، يبدأ الصمت الانتخابي، ولم يعد أمامنا غير صناديق الاقتراع، وأن نحتشد أمام اللجان، موضحا أن المشاركة ستحقق إرادة الشعب، وبدون المشاركة لن يتحقق شيء، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من الدول التي لديها تحديات وظروف أصعب منا، لكن استطاعت النهوض، وتحقيق إرادتها من خلال المشاركة والتصويت واختيار الأفضل لهم، وكذلك سنكون نحن.