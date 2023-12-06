"القاهرة الإخبارية": انتظام سير الملاحة فى قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها انتظام سير الملاحة فى قناة السويس.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قد أوضح أنه بمجرد تلقى مركز مراقبة الملاحة الرئيسى الإخطار بحدوث عطل فى دفة سفينة فى الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، ويجرى العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.