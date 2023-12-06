مصادر: مصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - شددت مصادر على تأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بقطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسى لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع.

وكانت المصادر قد كشفت عن قلق مصر، من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.