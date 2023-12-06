بحضور 7 آلاف مواطن.. "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:32 مساءً -

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بملعب الإستاد الرياضى بمدينة سوهاج، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، و٧ آلاف شخص من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة سوهاج، والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأعلن اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو تأييد الدولة المصرية ودعم قرارات القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التنمية.

ومن جانبه، لفت النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى المفارقة بين مواقف الدول التي لطالما كانت تسارع باصدار البيانات ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان، وصمت هذة الدول تجاه الفظائع والجرائم التى ترتكب الآن فى غزة.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مكانة مصر وعظمتها مثمنا دور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

أما الأنبا باخوم مطران سوهاج، فتحدث عن الوحدة والترابط القوى بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط، مؤكدا دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدورها ثمنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره فى دعم مسيرة التنمية من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك مبادراته فى دعم المراة المصرية.