نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارئ لمتابعة الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 07:32 مساءً - أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن تشكيل 25 غرفة طوارىء علي مستوي الجمهورية برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام وعبده رفعت وكيل النقابة العامة وأعضاء هيئه المكتب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب، التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن النقابة العامة للتمريض وضعت خطة بالتعاون مع النقابات الفرعية، حول آلية المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية ونزول التمريض للتصويت خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراءها من يوم 10 حتى 12 ديسمبر.

وأوضحت أن خطة النقابة العامة والنقابات الفرعية، تتضمن مشاركة أكبر عدد من التمريض علي مستوي الجمهورية في الانتخابات الرئاسية علي مدار 3 أيام بطريقة منظمة.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى توعية أطقم التمريض بأهمية النزول والمشاركة، وحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة الفعالة من خلال نزولهم فى الانتخابات، مؤكدة إنه تلاحظ تحمس من جموع التمريض تجاة المشاركة الفعالة.

وأعلنت عن تشكيل غرفه طوارئ بكل نقابه فرعية برئاسة النقيب الفرعي تحت اشراف رئاسة النقابة العامة، إلى جانب غرفه الطوارئ الرئيسية بالنقابة العامة لمتابعة سير نزول التمريض للانتخابات، كما تم إعداد كشوفات بأسماء الأعضاء واللجان الانتخابيه تسهيلا عليهم.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات التمريض بالجمهورية عن طريق النقابات الفرعية والنقابة العامة، وتوثيق الاجتماعات عن طريق التواصل الاجتماعي، والواتس اب، والاتصالات المستمرة للدعاية عن طريق مديرات التمريض.

وأضافت إنه سيتم الزام مديرات التمريض بارسال كشوفات باعداد التمريض واسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث ايام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المامورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة، لافته إلى أنه سيتم التنبيه على مديرات التمريض بأن المشاركة للتمريض تقييم اساسي.