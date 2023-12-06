المدير التنفيذى لحملة السيسي يحرص على تواجد الشباب بأكثر من 50%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - قال وسام صبري، المدير التنفيذى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن يدعو للفخر، ورسالة مفادها أن الجميع يصطف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي الحاشد لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية.

وتابع صبري: "الحملة نشرت الوعى بين أبناء الشعب المصرى لاختيار المرشح المناسب خلال هذه الفترة الدقيقة، والثقة الكبيرة بين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين، وفي الحقيقة هذه الثقة موجودة منذ 2013 وجميع المصريين منتظرين استكمال بناء الجمهورية الحديدة".

واستكمل:" حرصنا على تمثيل مختلف أطياف الشعب المصرى فى الحملة الرسمية، وتأكيد على تواجد العنصر الشبابى بأكثر من 50% ، وهذه رسالة مفادها تواجد الشباب خلال الفترة المقبلة وفى المستقبل، إضافة للنصر الخبرة، وجميع الحضور تابع اللقاءات الجولات الميدانية للحملة".

واختتم كلمته قائلا:" كان لحزب مستقبل وطن دور كبير فى كافة المحافظات، وننتظر من الحزب الكثير وكافة الأحزاب والكيانات المؤيدة للرئيس الحضور المشرف والمشاركة الكبيرة فى العملية الانتخابية.