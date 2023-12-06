ممثل لحملة المرشح الرئاسى السيسى: 75% من قوام الحملة شباب وعقدنا 90 لقاء متنوعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:38 مساءً - أكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة جامعة ومنفتحة على الجميع ومنذ 9 اكتوبر حتى الآن أقاموا العديد من اللقاءات وكان هدفهم الاستماع إلى كل الرؤى والأفكار للكيانات المؤيدة للمرشح الرئاسى السيسي.

وأضاف احمد فوزي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم عقد أكثر من 90 لقاء داخل الحملة الرئاسية وحضر فيها أكثر من 2200 زائر، موضحا أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى الاشخاص في الأحزاب والنقابات والجهات وطرح ما يتعلق بالرؤية لمستقبل الدولة المصرية، كما تم استقبال سفارات الدول الأجنبية خلال الحملة.

وتابع: أهم ما يميز الحملة أنها من الشباب المصري وأكثر من 75% من قوام الحملة من الشباب المصري المتطوعين محبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولهم خبرات سياسية سابقة، وهذا أهم ما يميز حملة المرشح السيسي وتوجيهات الرئيس تخفيض الحد الادنى من الانفاق وتوجيهها لأهالي في غزة".

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وأضاف احمد فوزي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم عقد أكثر من 90 لقاء داخل الحملة الرئاسية وحضر فيها أكثر من 2200 زائر، موضحا أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى الاشخاص في الأحزاب والنقابات والجهات وطرح ما يتعلق بالرؤية لمستقبل الدولة المصرية، كما تم استقبال سفارات الدول الأجنبية خلال الحملة.

وتابع: أهم ما يميز الحملة أنها من الشباب المصري وأكثر من 75% من قوام الحملة من الشباب المصري المتطوعين محبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولهم خبرات سياسية سابقة، وهذا أهم ما يميز حملة المرشح السيسي وتوجيهات الرئيس تخفيض الحد الادنى من الانفاق وتوجيهها لأهالي في غزة".