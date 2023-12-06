نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة بمعرض إيديكس 2023 محل إعجاب الوفود الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيديكس 2023، اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض من كبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العالمية، حيث استحوذت منتجات الهيئة المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية على إعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.



وتضمنت فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2023، مباحثات متعددة للواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة Lockheed Martin الأمريكية ومع وفد كبار مسئولي شركة تاترا التشيكية ووفد شركة اوتكار التركية، كما تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة CETC الصينية.

وكانت هناك مباحثات بجناح الهيئة العربية للتصنيع مع وفد شركة Opticoelectron Group البلغارية كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع كل من رئيس أركان الجيش بجمهورية مالاوي، ورئيس أركان الجيش بجمهورية غينيا، ومدير الصناعات العسكرية بجمهورية الجزائر ومساعد قائد القوات الجوية بجمهورية البرازيل وممثل قائد القوات الجوية اليونانية والملحق العسكري السابق بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة ووفد من طلبة جامعة مطروح.