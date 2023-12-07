نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الصلوات الجهرية والسرية وما الفرق بينهما؟.. داعية إسلامي يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين في بقاع الأرض 5 صلوات ليعبدوا ويتضرعوا بها إليه، وهي:-

1: دوت الخليج وهي ركعتان.

2: الظهر وهي أربع ركعات، ولو كان يوم الجمعة فيُصلي ركعتان فقط كصلاة الجمعة.

3: العصر وهي أربع ركعات.

4: المغرب وهي ثلاث ركعات.

5: العشاء وهي أربع ركعات.

وهناك فروض تُصلى جهرًا وأخرى تُصلي سرًّا، ولمعرفة الصلوات التي تُصلى جهرًا والتي تُصلي سرًّا، تواصلنا من خلال جريدة دوت الخليج مع الداعية الإسلامي عبدالعليم قشطة ليجيبنا عن ذلك.

وجاءت إجابته كالآتي:- فريضة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة،

وهي عمود الدين الإسلامي، ومن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي الصلة الوثيقة التي تربط بين العبد وخالقه، والصلاة أول فريضة فرضها الله تعالى على المسلمين، وآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، والصلوات منها ما يؤدى سرًا وتسمى بالصلوات السرية، ومنها ما يؤدى جهرًا وتسمى بالصلوات الجهرية.

الفرق بين الصلاة الجهرية والسرية يفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية من عدة وجوه، بيانها كالتالي:

الصلوات الجهرية هي الصلوات التي يرفع بها المصلي صوته عند القراءة في مواضع معينة فيها. يجهر المصلي في الصلاة الجهرية في أول ركعتين من الصلاة، ويسر في باقي الركعات، كما في صلاة المغرب فيُسرّ بالركعة الثالثة منها، وصلاة العشاء، فيسرّ في الركعتين الثالثة والرابعة، والصلوات الجهرية هي:

صلاة دوت الخليج.

صلاة المغرب الركعتان الأولى والثانية

صلاة العشاء الركعتان الأولي والثانية.

الصلوات السرية هي الصلوات التي يخفض بها المصلي صوته في الصلاة فلا يسمعه غيره. يسر المصلي في الصلاة السرية في جميع ركعاتها، ولا يجهر في أول ركعتين منها كما في الجهرية.

والصلوات السرية هي:

صلاة الظهر.

صلاة العصر.

ويجهر المسلم في بعض الصلوات ويسر في أخرى تأسيًا واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالًا لأمر الله تعالى.