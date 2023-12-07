ليفربول وشيفيلد يونايتد.. الريدز سجل ثنائية ويطارد آرسنال على صدارة الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - فاز فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.
جاء هدفا المباراة عن طريق النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 37 من عمر المباراة إثر تلقيه ركلة ركنية من أرنولد حولها لمرمى شيفيلد بكل قوة، قبل أن يسجل سوبوسلاي هدفا ثانيًا في الدقيقة 94.
بهذه النتيجة يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 14.
بينما يتذيل شيفيلد ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في لقاء 1 والتعادل في 2 وخسارة 12 لقاء، وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 41.
تاريخ مواجهات شيفيلد يونايتد ضد ليفربول
تاريخيًا التقى فريقا شيفيلد يونايتد ضد ليفربول في 53 مباراة استطاع الريدز تحقيق الفوز في 28 مواجهة والتعادل في 11 لقاء والخسارة أمام أصحاب الأرض في 14 مرة.
ويتصدر روجر هانت نجم ليفربول السابق ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 8 أهداف، يليه بيلي ليديل بواقع 5 أهادف.
كما يعتلي الكولمبي لويس دياز قائمة أغلى لاعبي مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بواقع 75 مليون يورو
وساهم الفرعون المصري بتسجيل 4 أهداف بآخر 4 مباريات بالدوري الممتاز حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.
وحقق صلاح 16 مساهمة تهديفية بالبريميرليج هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.
شيفيلد يونايتد ضد ليفربول
وجاء تشكيل شيفيلد يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ويسلي فورينجهام.
خط الدفاع: جايدن بوجلي، أنيل، أوستون تراستي، جاك روبينسون، أندري بروكس.
خط الوسط: جيمس مكاتي، فينيسيوس سوزا، جوستافو هامر.
خط الهجوم: كاميرون أرشير، ويليام أوسولا.
بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كيليهير.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.
خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو اندو، ماك أليستر.
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.