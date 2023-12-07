القاهرة الإخبارية: الدفاع المدني في غزة عاجز عن انتشال الشهداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وأن الدفاع المدني بغزة غير قادر على انتشال الشهداء.

كشفت مراسلة القناة عن وقوع اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية، مؤكدة أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة، بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج.

واستُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.