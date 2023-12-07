حملة المرشح عبدالسند يمامة: متفائلون جدا بالمشهد الانتخابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - قال المعتز بالله مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، إن التعددية فى الانتخابات بداية لانفراجة سياسية، مضيفا :"متفائلون جدا بالمشهد الانتخابى وخاصة بعد ما رأيناه من إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت".

وأضاف المعتز بالله مصطفى: " وبما أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أقدم حزب فى مصر عمره أكثر من 100 عام، فالجميع كانوا يتمنون أن يكون هناك مرشح للحزب، ووجدنا شعورا بالسعادة من الشارع بوجود مرشح للحزب، ونعول كثيرا على الانتخابات فى الداخل، حزب الوفد له شعبية كبيرة جدا، مجرد الاسم فقط كفاية، ونرى أن «يمامة» سيحقق رقما كبيرا فى انتخابات الداخل، ولم نرصد أى مخالفات خلال متابعتنا لانتخابات المصريين فى الخارج."

وأشار الى أن حزب الوفد بتاريخه الكبير يعتبر وجوده فى هذه الانتخابات خطوة أخرى مهمة لمسناها حتى فى الشارع، الشعب المصرى كان يضع آمالا كبيرة جدا خلال الفترة الماضية على حزب الوفد، ما جعله يصنع حالة فريدة فى الشارع المصرى.