حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: مرشحنا أعاد لمصر مكانتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - قال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن برنامج الرئيس السيسى قائم على رؤية شاملة للرئيس بدأناها بالفعل منذ عام 2014، رؤية ترتكز على محددات الأمن القومى المصرى وإعادة بناء الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف أنه منذ 2011 حتى 2014 تأثرت الدولة كثيرا بالأحداث التى شهدتها تلك الفترة، وأنه تم استنزاف جميع مؤسسات الدولة واستنزاف الاقتصاد المصرى وانهيار العديد من مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن الرئيس السيسى استطاع أن يعيد للدولة المصرية مكانتها الطبيعية كدولة لها دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، وإنجاز العديد من الملفات المهمة، بدأنا بالفعل فى إعادة بناء الدولة المصرية.

وأشار الى أن حجم التطوير والمشروعات القومية التى تمت خلال الـ10 سنوات لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، متابعا :" ومشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار تاريخها، رؤيتها قائمة على استكمال ما تم بناؤه بالفعل، واستكمال إنجاز العديد من الملفات، لدينا تحديات اقتصادية كبيرة جدا، لسنا وحدنا ولكن العالم أجمع منذ عام 2019 حتى تاريخه يشهد تضخما كبيرا، فى ظل هذه الظروف الصعبة لدينا اقتصاد قوى ومؤشرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى ولدينا رؤية فى المستقبل بضرورة الحد من التضخم الكبير، الرؤية ترتكز على ضرورة استكمال المشروعات التى تمت، والبناء على ما تم.

وتابع: الملف السياسى من أهم الملفات التى تشغل بال الرئيس السيسى، فالحوار الوطنى كان له مردود كبير انعكس على الشارع المصرى، وشهد مشاركات من مختلف الفئات، والرئيس السيسى تعهد بشكل واضح أمام المصريين بأن مخرجات الحوار الوطنى سيتم تنفيذها، وحينما أطلق الحوار الوطنى كانت هناك رغبة فى مشاركة الجميع فى استكمال ما بدأته الدولة المصرية سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، قانون المجالس الشعبية المحلية من أهم الموضوعات المطروحة أمام أجندة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الانتخابات الحالية تشهد تعددية وتنوعا فى مرشحى الانتخابات الرئاسية لم تشهده الدولة المصرية من قبل، لدينا 4 مرشحين من بينهم 3 ينتمون لأحزاب سياسية، وهذا يعطى رسالة أن الأحزاب موجودة وأن الدولة المصرية منفتحة.

واستطرد ممثل حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: "نحن أمام مشهد انتخابات يليق بالدولة المصرية، ويعطى رسالة بأنه لدينا فرصة تاريخية كقوة سياسية وأحزاب سياسية ويجب أن نتمسك بهذه الفرصة."