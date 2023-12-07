اتحاد الصحفيين العرب يطالب بوقف العدوان على غزة ومحاكمة قادة إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وقد دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث بمزيد من المجازر في مختلف مناطق القطاع، والتي خلفت ورائها أكثر من 16 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال في بيان له، إن من هذا العدوان الغاشم في تلك الفترة، خلّف أكثر من 350 جريمة بحق الصحفيين في حرب الإبادة، منهم أكثر من 105 صحفي وصحفية بين شهيد ومفقود وأسير (75 شهيدًا صحفيًا ومن العاملين في قطاع الإعلام، من بينهم 7 صحفيات، و30 صحفيًا أسيرًا وصحفيان إثنان مفقودان)، و80 صحفيًا على الأقل أصيبوا بجروح في قطاع غزة، وقصف منازل عائلات 60 صحفيًا، و63 مقرًا إعلاميًز دمرها الاحتلال في قطاع غزة، و25 إذاعة محلية أغلقها الاحتلال فى غزة والضفة.

وأضاف أن الاحتلال قتل من الصحفيين الفلسطينيين خلال 60 يومًا، ما يوازي 120% مما قتله منهم خلال 23 عامًا، و3 أضعاف ممن قتلوا من الصحفيين في كل أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري.

واستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية، حول عدم وجود دلائل على تعمّد الاحتلال استهداف الصحفيين والمدنيين خلال هذه الحرب الوحشية على غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات تُشكّل دليلًا إضافيًا على الشراكة الأمريكية الكاملة في الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وهي محاولة لتمرير رواية الاحتلال الكاذبة التي تفندها الدلائل ووقائع الميدان، لكي لا يتم محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الإسرائيليين للصحفيين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة الحكومات العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات الدولية والعربية المهنية، بسرعة التحرّك لوقف هذا العدوان الصهيوني، وضرورة كسر الحصار على غزة فورًا، ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية ومتطلبات الحياة الوجودية.