التعليم تسلم المدارس كمقار انتخابية للهيئة العليا للانتخابات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تقوم المديريات التعليمية، تسليم المدارس، التى تم تحديدها وتخصيصها كمقار انتخابية، للهيئة العليا للانتخابات اليوم الخميس، استعدادا لعقد الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر 2023.

الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بتسليم المدارس المخصصة كمقار للانتخابات الرئاسية لقوات الامن والهيئة العليا للانتخابات.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منح طلاب هذه المدارس فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

و أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشدده على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وقد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها للمديريات، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.