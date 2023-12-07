نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبلغ قيمة الاشتراك السنوي ومشروع علاج نقابة الصحفيين بعد الزيادة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج النقابة، اعتبارًا من أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024، وحتى الخميس 18 يناير 2024.

ويكون ذلك على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثةعصرًا حتى السابعة مساءً.

زيادة قيمة الاشتراك

وضمن خطة تطوير ورفع كفائة مشروع العلاج، قرر المجلس زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، بعد أن كان 250 جنيهًا في السابق، بالإضافة إلى زيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيهًا للصحفيين بالداخل، و500 جنيهًا لمراسلي الصحف بالخارج، بعد أن كان 100 جنيهًا في السابق.

كما أعلن المجلس زيادة الاشتراك لـ1200 جنيهًا، للحاصلين على إجازة دون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا، على أن تُخصص الزيادة لتغطية العجز في مشروع العلاج والمعاشات.