نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للصحفيين.. ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، خطة تطوير مشروع علاج النقابة، وأيضًا زيادة الاشتراك السنوي؛ وهذا بهدف رفع قيمة استفادة العضو منه، على سبيل المثال زيادة الاستفادة من العمليات الجراحية والولادات، وغير ذلك.

مواعيد فتح باب الاشتراك

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج النقابة، اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023، وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024، وحتى الخميس 18 يناير 2024.

ويكون ذلك على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثةعصرًا حتى السابعة مساءً.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج

للزميل المشترك سابقًا، عليه إحضار صورة بطاقة الصحفي فقط؛ حيث تم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

في حالة الاشتراك لأول مرة للأسرة، يُحضر الزميل صورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الأب أو الأم، بالإضافة إلى قسيمة زواج وصورة بطاقة الزوج أو الزوجة.

زيادة قيمة الاشتراك

وضمن خطة تطوير ورفع كفائة مشروع العلاج، قرر المجلس زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، بعد أن كان 250 جنيهًا في السابق، بالإضافة إلى زيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيهًا للصحفيين بالداخل، و500 جنيهًا لمراسلي الصحف بالخارج، بعد أن كان 100 جنيهًا في السابق.

كما أعلن المجلس زيادة الاشتراك لـ1200 جنيهًا، للحاصلين على إجازة دون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا، على أن تُخصص الزيادة لتغطية العجز في مشروع العلاج والمعاشات.

هل متاح التقسيط من البدل؟

كشفت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن إتاحة التقسيط بالخصم من البدل، للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، وأيضًا التقسيط بالخصم من المعاش، بالإضافة إلى الاشتراك من خلال فوري، والتوصيل للمنازل.