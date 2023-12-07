نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع توقع عقدا للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مشاركتنا في معرض إيدكس 2023، فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع في الشراكات مع مع الدول الشقيقة والصديقة.



وفي سياق فعاليات ختام معرض إيدكس 2023، وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع عقدا جديدا للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية.

وقد أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع شركة زيد العالمية، موضحا أنه تم الإتفاق علي الشراكة المشتركة بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة،وشركة زيد العالمية، في مجال الصناعات الدفاعية فضلا عن ضخ استثمارات لإنشاء خطوط انتاج جديدة في العديد من الصناعات المختلفة، وتعزيز التصدير للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة للتعاون المشترك في مجالات صناعية أخري مع شركة زيد العمانية العالمية.

من جانبه،أعرب الشيخ "أحمد السيباني "رئيس مجلس إدارة شركة زيد العالمية،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية،مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي،ومعربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.